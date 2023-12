Brennero: Mit,'al lavoro per formalizzare dossier giuridico'

"Il governo è al lavoro per formalizzare il dossier giuridico sui divieti unilaterali al Brennero che verrà inviato alla Commissione Ue e, successivamente, alla Corte di giustizia europea". Lo afferma, in una nota, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che replica, senza citarla, alla notizia della Tiroler Tageszeitung di ieri, secondo cui la richiesta italiana alla Commissione europea di procedere contro l'Austria davanti alla Corte di giustizia "non è mai arrivata a Bruxelles".

"In questo momento - precisa la nota del ministero - è in corso l'approfondimento dei legali, frutto della decisione, promossa dal Mit di Matteo Salvini, di passare alle carte bollate anche alla luce della totale mancanza di disponibilità e buonsenso dell'Austria".

"L'obiettivo è concludere l'iter nelle prime settimane del 2024", chiarisce ancora il Mit.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA