Un concorso della Sat per riqualificare il rifugio Graffer

La Sat (Società alpinisti tridentini) ha aperto il bando di concorso per la riqualificazione e l'ampliamento del rifugio Graffer al Grostè, sulle Dolomiti di Brenta. Alla conferenza di presentazione del concorso - si apprende - hanno preso parte anche gli Ordini professionali di architetti e ingegneri, oltre al dirigente provinciale dell'ufficio turismo, Giorgio Cestari, e al gestore del rifugio, Roberto Manni.

"La via intrapresa da Sat è stata quella di avviare una procedura di concorso di progettazione come già abbiamo fatto per il rifugio 'Pedrotti'. Questo bando vuole essere un'occasione di confronto di idee e di esperienze, di apertura a nuovi fermenti culturali, a innovazioni tecniche e tecnologiche e difatti abbiamo coinvolto gli Ordini professionali degli architetti e degli ingegneri", ha spiegato la presidente, Anna Facchini.

Il concorso intende individuare la migliore proposta progettuale tra quelle che arriveranno entro il 28 marzo 2023.

L'intervento prevede l'adeguamento funzionale del rifugio, con la risoluzione di alcune carenze costruttive ed organizzative riguardanti la distribuzione verticale, l'area per la preparazione pasti, l'area per la ristorazione, i servizi igienici comuni. Il costo massimo dell'intervento da realizzare è fissato nell'importo di 3.065.961 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA