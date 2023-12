Manifestazione contro Giunta Svp con Lega, FdI e Freiheitlichen

Nuova manifestazione di protesta nel pomeriggio contro una possibile coalizione della Svp con Fratelli d'Italia, la Lega e i Freiheitlichen. Al corteo hanno partecipato 700 persone, stando ai dati della Questura, mentre gli organizzatori parlano di oltre 1000 partecipanti. Il corteo è partito nel pomeriggio dal Museion, per arrivare in piazza Silvius Magnago a Bolzano.

Si tratta della terza manifestazione organizzata dal movimento "No Excuses" che lotta "per una politica orientata al futuro e basata sui valori e si oppone a una coalizione di governo retrograda, divisiva e populista con partiti di destra e critici dell'autonomia". All'ultima manifestazione avevano partecipato 500 persone.

Ad aprire il corteo, oggi, una bara che rappresentava la Svp, e manifesti a lutto, perché secondo chi è sceso in piazza quello che l'Alto Adige sta vivendo è un momento drammatico.

Ad oggi le proteste non hanno sortito effetto alcuno. Le trattative per formare una giunta di destra continuano.



