Natale sicuro, Gdf sequestra oltre 3.000 prodotti pericolosi

La Guardia di finanza di Bolzano ha sequestrato oltre tremila prodotti natalizi ritenuti potencialmente pericolosi. L'operazione, denominata "Natale sicuro", ha interessato tutto il territorio provinciale.

Nel mirino delle fiamme gialle sono finiti addobbi natalizi, articoli di bigiotteria, luminarie, ma anche giocattoli per bambini e costumi da babbo natale: tutti articolo esposti per la vendita in numerosi esercizi commerciali, risultati priva di marchio CE, certificazione apposta dal produttore, che garantisce il rispetto degli standard in materia sicurezza, salute e tutela dell'ambiente imposti dalle norme europee o, comunque, sprovvista delle informazioni minime destinate al consumatore.

La merce irregolare è stata sottoposta a sequestro amministrativo ed i responsabili delle attività commerciali controllate sono stati segnalati alla Camera di commercio, per l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 516 euro a un massimo di oltre 25 mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA