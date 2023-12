Calderoli, 'su cambio Statuti speciali attenzione dal governo'

"Si è svolto questa mattina un tavolo di confronto tra il Governo e le Province autonome di Trento e Bolzano per approfondire l'iniziativa dei presidenti con cui si chiede di modificare gli statuti speciali, in coerenza con l'attenzione al tema dell'autonomia regionale. Il tema è oggetto di attenzione da parte del Governo e intendiamo valutare insieme tutte le iniziative necessarie". Lo ha scritto sui social il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, che questa mattina ha incontrato i presidenti di Trentino (Maurizio Fugatti) e Alto Adige (Arno Kompatscher).

"Con il ministro Calderoli, abbiamo concordato di aprire un tavolo di lavoro tecnico-politico, coinvolgendo le commissioni paritetiche, il ministero per gli Affari regionali, il ministero per le Riforme, la presidenza del consiglio dei ministri ed i rappresentanti delle due Province autonome di Bolzano e Trento, per lavorare sulla proposta da noi avanzata e condividere un testo da sottoporre al governo". Lo riferisce il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, dopo aver partecipato, a Roma, insieme al presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, alla prima seduta del Tavolo delle autonomie con il ministro Calderoli.



