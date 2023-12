Signa di René Benko vende jet e Chrysler building a New York

La Signa holding del magnate austriaco René Benko, in forte difficoltà economiche, cederà il Chrysler Building di New York, le partecipazioni nei media e il jet privato della società. Lo ha comunicato l'amministratore della ristrutturazione Christof Stapf durante la prima udienza davanti al Tribunale commerciale di Vienna nell'ambito dell'insolvenza della società immobiliare, come informa l'Apa.

Finora 43 creditori hanno avanzato richieste per 1,13 miliardi di euro, ma la stampa ipotizza addirittura un buco di 5 miliardi.



