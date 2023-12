Messner, 'sto benissimo, ora affronto con calma gli ultimi anni'

"L'anno prossimo compirò 80 anni e mi rendo conto che non mi resta molto tempo. La morte è un dato di fatto. Non voglio preoccupare nessuno. Sto benissimo e sono felice di potermi guardare indietro ho vissuto una vita meravigliosa con alti e bassi e ora affronto con calma i miei ultimi dieci anni. A proposito, non sono l'unico che morirà!".

Lo ha scritto questa mattina su Instagram Reinhold Messner, dopo il clamore suscitato dal post dei giorni scorsi - frainteso - in cui il "re degli ottomila" scriveva di essere arrivato alla fine.



