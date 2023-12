'Uccise il custode dell'orso a San Romedio', ergastolo a Dallago

David Dallago, boscaiolo di 38 anni, è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Trento. Il massimo della pena era stato richiesto dalla pm, Antonella Nazzaro, nel corso della requisitoria di ieri e questo pomeriggio, dopo una camera di consiglio durata oltre quattro ore, i giudici hanno accolto la richiesta della pubblica accusa.

L'uomo è stato condannato per omicidio pluriaggravato e furto: nel giugno del 2022 avrebbe aggredito per vendetta Fausto Iob - il custode forestale dell'orso nel santuario di San Romedio - che aveva scoperto un furto di legname di proprietà del Comune, per poi gettarne il corpo nel lago di Santa Giustina, dove Iob è morto annegato. Dallago si è sempre professato innocente.

Per Dallago anche l'aggravante per futili motivi e per aver agito contro un pubblico ufficiale. Sono state invece tolte le aggravanti per abuso di prestazione d'opera e per aver agito per assicurarsi profitto e impunità. È stata riconosciuta una provvisionale alle parti civili di 60.000 euro a testa ai figli di Iob, di 40.000 ai fratelli e di 20.000 ai nipoti, più le spese di costituzione in giudizio. A carico di Dallago anche il pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'uomo è anche in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale.



