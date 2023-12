Netto rallentamento dell'inflazione a Bolzano

A novembre 2023, continua, nel Comune di Bolzano il netto rallentamento dell'inflazione che da +2,4% di ottobre 2023 passa a +1,6%, ovvero a livelli comparabili a quelli del 2021. Inoltre l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività - NIC con tabacchi - registra una diminuzione dello 0,5% rispetto allo scorso ottobre. I corrispondenti valori dell'indice NIC senza tabacchi questo mese sono rispettivamente: -0,5% e +1,5%.

Il maggiore incremento congiunturale (ovvero rispetto al mese scorso) si registra nelle divisioni Altri beni e servizi e Bevande alcoliche e tabacchi (entrambe +0,3%), seguite da Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,1%). In ribasso rispetto allo scorso ottobre ben cinque divisioni, tra cui, i ribassi più marcati si registrano in: Comunicazioni (- 1,7%) e Trasporti (-1,6%), nonché in Servizi ricettivi e di ristorazione, e in Ricreazione, spettacolo e cultura (-0,8% rispettivamente). Invariate rispetto al mese precedente risultano le divisioni: Abbigliamento e calzature, Mobili, articoli e servizi per la casa, Servizi sanitari e spese per la salute, nonché Istruzione.

Il maggiore incremento tendenziale (ovvero rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) si registra a novembre 2023 nella divisione Servizi ricettivi e di ristorazione (+5,8%), seguita dalle divisioni Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+5,6%), Altri beni e servizi (+5,5%), nonché da Servizi sanitari e spese per la salute (+5,1%).In ribasso rispetto a novembre 2022 sono le divisioni: Abitazione, acqua, elettricità, e combustibili (-20,2%), e Comunicazioni (-1,6%).Nessuna divisione è rimasta invariata rispetto a novembre 2022.



