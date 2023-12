Due anziane intossicate dal monossido di carbonio a Fierozzo

Due anziane sorelle di 84 e 86 anni residenti a Fierozzo sono state precauzionalmente trasportate in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essersi sentite male a causa di una fuoriuscita di monossido di carbonio, probabilmente da una stufa. Le due anziane - che non sarebbero in pericolo di vita - sono state soccorse grazie all'intervento dei vicini di casa, che ne conoscono le abitudini e si sono allarmati quando hanno visto le finestre chiuse dell'appartamento, chiamando poi aiuto. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i carabinieri della Compagna di Borgo Valsugana.



