Claudio Soini è il nuovo presidente del Consiglio provinciale

L'ex sindaco di Ala, Claudio Soini, eletto con la lista del presidente Fugatti, è il nuovo presidente del Consiglio provinciale di Trento. Dopo le sedute rinviate delle scorse settimane la maggioranza ha votato Soini con 19 voti. Critiche dalle minoranze che dicono di non essere state coinvolte nella scelta del nuovo presidente dell'assemblea provinciale. "Non conta solo un singolo, conta la squadra.

Achille Spinelli, assessore e segretario della lista Fugatti, esprime "grande soddisfazione per l'elezione dell'amico Claudio Soini".

"Per noi oggi è il definitivo inizio di un lungo percorso all'insegna della stabilità e della competenza. Ringrazio il presidente Fugatti e tutti i partner di coalizione per la fiducia e l'ulteriore apertura di credito riservateci", commenta Spinelli.



