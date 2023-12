Un gala del ghiaccio con Kostner verso le Universiadi 2025

Uno spettacolo di stelle sul ghiaccio e acrobati, capitanate da Carolina Kostner, dedicato al tema della luce. 'Lights on U', il gala di pattinaggio in programma il 24 febbraio al Palavela, è uno degli eventi centrali di #RoadTO2025, il percorso di avvicinamento ai Giochi mondiali universitari invernali di Torino 2025. Una serata di festa, con campioni e artisti come Charlène Guignard e Marco Fabbri, Alice Velati e Davide Pastore, fra i migliori acrobati di aereal on ice del mondo, Irma Caldara Riccardo Maglio, durante la quale sarà anche svelata la mascotte delle Universiadi.

"Sono molto onorata di partecipare a un evento che celebra lo sport universitario mondiale", dice la Kostner in un video diffuso alla presentazione del gala, per il quale, sottolinea il presidente del Comitato organizzatore di Torino 2025, Alessandro Sciretti, "abbiamo fatto una scelta di qualità per un momento di grande sport, bellezza e felicità in una venue iconica con delle potenzialità straordinarie".



