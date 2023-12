Sci: Ager la piu' veloce nella prova di discesa a St. Moritz

L'austriacaChristina Ager in 1.29.93e' stata la piu' veloce nella prima prova cronometrata in vista della discsesa di Cdm di St. Moritz. Nella localita' svizzera venerdi e domenica sono anche in programma due superG: sono le prime gare veloci della stagione per le donne dopo gli annullamenti delle libere di Zermatt-cervinia.

Seconda la slovena Ilka Stuhec(+48 centesimi) e terza l'altra austriaca NinaOrtlieb con un ritardo di 66. La pista Corvaglia di St. Moritz, tutta in campo aperto e senza alberi sopra i 2.000 metri di quota, ha una grande tradizione positiva per le azzurre. Per Sofia Goggia in particolare che lo scorso anno vinse la discesa gareggiando con la mano sinistra fratturata e operata nella notte dopo una rapida trasferta a Milano. Ma a St.

Moritz si sono imposte anche Elena Curtoni e Federica Brignone.

Inevitabile dunque che le ragazze jet azzurre siano cariche di aspetttive per queste gare elvetiche. In questa prima prova, seguita domani da un'altra più probante, le azzurre come tutte le migliori atlete hanno solo sondato neve e tracciato. Ma la migliore è stata NIcol Delago con il 7/0 tempo (+1,08) con Sofia Goggia al nono posto ed un +1.15. Tempi più alti per le altre.





