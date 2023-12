Dolomiti Superski, boom di ingressi nei primi weekend

Nei primi due fine settimana di apertura, Dolomiti Superski segna un primo traguardo per quanto riguarda il numero di ingressi e le vendite di skipass stagionali. Rispetto alla stagione 2022-23, partita lentamente ma rivelatasi una delle migliori di sempre, quella attuale è iniziata con un +15% in termini di primi ingressi (utenti unici al giorno) e +10% di passaggi agli impianti. Si rileva anche un aumento delle vendite del 19% degli skipass stagionali, mentre gli stagionali di valle sono aumentati del 14%.

"La stagione è partita con un boom di richieste e con un buon periodo di prevendita. Le nevicate di metà ottobre e novembre hanno risvegliato la voglia di sci soprattutto nel mercato domestico, mentre per quello internazionale dovremmo aspettare Sant'Ambrogio. Vediamo comunque un elevato interesse anche dal pubblico d'oltreoceano e dei Paesi del nord Europa", spiega il presidente di Dolomiti Superski, Andy Varallo.

"Grazie gli investimenti che i consorziati hanno effettuato negli ultimi anni, in tecnologie sempre più performanti ed efficienti, e quindi allo stesso tempo anche sostenibili, riusciamo a garantire un'apertura aiutata dai sistemi di innevamento sempre più evoluti, che garantiscono a noi e alla filiera turistica una certa puntualità", ha concluso Varallo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA