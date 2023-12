Polizia sventa truffa ai danni di un'anziana a Trento

Gli agenti della squadra mobile di Trento hanno denunciato un 49enne residente in Veneto per tentata truffa ai danni di un'anziana. L'uomo, con precedenti specifici, ha cercato di proporsi come emissario di una fantomatica società e di far sottoscrivere alla vittima un contratto con il quale si impegnava ad effettuare acquisti per diverse migliaia di euro.

L'intervento della polizia - si apprende - è stato possibile grazie ai sospetti dell'anziana, contattata da una sedicente operatrice di una società di marketing che affermava l'avvenuto sorteggio nell'ambito di una offerta commerciale, e che nel pomeriggio sarebbe passato un incaricato per la consegna di un pacco. Gli agenti si sono quindi portati sul posto e hanno identificato l'uomo al suo arrivo, conducendolo poi in Questura.

Dai successivi approfondimenti, è emerso che l'intento del 49enne era quello di far legare la vittima a un contratto per l'acquisto di prodotti di arredamento. Il metodo ricalca quello spesso utilizzato per raggirare le persone anziane, facendo sottoscrivere loro contratti di acquisto vincolanti.

Oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, all'uomo è stato notificato il foglio di via dal Comune di Trento per la durata di due anni. Al contempo, il personale della Questura ha individuato altre potenziali vittime, che verranno contattate per capire se sono state truffate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA