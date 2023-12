Roberto Zanin alla guida di Gamma Capital Markets

Roberto Zanin è il nuovo amministratore delegato di Gamma Capital Markets, società in cui confluiranno le attività della succursale italiana aperta nel 2018, specializzata nelle gestioni patrimoniali e nella consulenza fee-only, e ora in attesa di essere autorizzata ad operare come Sgr. La nomina è stata decisa dall'azionista di maggioranza Filippini Holding.

Nato a Bolzano nel 1965, socio fondatore di Multilife Srl (società di intermediazione assicurativa attiva dal 2003), Roberto Zanin ha ricoperto ruoli direttivi nell'ambito del settore previdenziale a partire dal 1995. Dal 2020 è consigliere comunale della città di Bolzano e componente della commissione attività sociali e sport e della Commissione Economia. E' stato vice presidente del FC Sudtirol, squadra professionistica di calcio, e presidente della AC Virtus Bolzano.

"Sono molto contento di entrare a far parte di un gruppo di lavoro così coeso, che è riuscito a raggiungere risultati notevoli e in soli cinque anni di attività" afferma Zanin. "Sono felice di poter condividere qui la mia lunga esperienza al fine di contribuire allo sviluppo di questo importante progetto e della rete commerciale di Gamma Capital Markets". E per Enzo Filippini , fondatore di Filippini Holding. "Una volta ottenute le autorizzazioni da parte di Banca d'Italia e completata l'acquisizione del ramo d'azienda, comunicheremo il cambio di denominazione in SgR e saremo così in grado di offrire in maniera strutturata non solo i servizi di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale ma anche quelli derivanti dall'attività di apertura e commercializzazione di fondi italiani di nostra produzione, oltre ad acquisire deleghe di gestione per una più ampia clientela istituzionale".



