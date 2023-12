20 anni del Corriere dell'Alto Adige raccontati tramite le foto

Inaugurata questa mattina in Galleria Sernesi la mostra fotografica sui 20 anni del Corriere dell'Alto Adige realizzata in collaborazione con il Circolo fotografico Tina Modotti. "Abbiamo scelto di valorizzare il lavoro dei fotoreporter che in questi anni hanno accompagnato i nostri giornalisti", spiega il caposervizio della redazione di Bolzano, Marco Angelucci. Nella mostra sono esposti gli scatti di cinque fotografi che hanno collaborato con il Corriere: Franco Ferrari, Matteo Groppo, Andreas Kemenater, Andrew Klotz e Lorenzo Zambello. La mostra sarà visitabile fino al 17 dicembre.





