Violenze sulla moglie davanti alle figlie minorenni, arrestato

La polizia ha arrestato un 51enne di origini marocchine, padre di quattro figlie, per maltrattamenti. Quella dell'uomo - in Italia da diversi anni - è una famiglia inserita nel tessuto sociale di Riva del Garda.

Tutto è andato bene fino alla fine del 2019, poi, secondo quando ricostruito dagli investigatori, con l'arrivo del Covid, il l'uomo ha iniziato a bere e diventare più aggressivo. I litigi con la moglie si sono fatti sempre più frequenti e sono cominciate le prime minacce e violenze che la donna, pur comprendendo la gravità dell'accaduto, ritiene di non dover denunciare. Soprattutto perché la sua situazione economica non le avrebbe consentito di renderla autonoma con le sue figlie.

Gli episodi di violenza sono proseguiti per quattro anni, in qualche occasione anche davanti alle figlie minori.

L'ennesima lite di venerdì 29 novembre è pero segnalata al Commissariato di Riva del Garda, che ha inviato una volante per comprendere cosa stesse accadendo. Gli agenti hanno immediatamente compreso la difficoltà della situazione e con particolare attenzione e tatto sono riusciti a calmare il 51enne e poi, grazie anche al supporto di altro personale appositamente formato per questi tipi di intervento, a convincere la donna ad essere accompagnata con le figlie in Commissariato. La vittima ha trovato la forza di raccontare tutti gli episodi accaduti nel corso degli ultimi anni, che aveva subito in silenzio. Grazie alla testimonianza l'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Spini di Gardolo. La donna, vittima di ripetuti maltrattamenti e le figlie vittime, purtroppo di violenza assistita, sono seguiti dal personale specializzato del Centro Antiviolenza.



