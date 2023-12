Un altoatesino su dieci ha una disabilità

Domenica 3 dicembre ricorre la "Giornata internazionale delle persone con disabilità".

"Nonostante esistano buone norme, le persone disabili sono ancora svantaggiate in molti settori della vita. La giornata si celebra, perché tuttora per le persone con disabilità tante cose non possono essere date per scontate e la loro quotidianità è ancora piena di ostacoli", lo afferma la Federazione per il Sociale e la Sanità.

Il gradino davanti al negozio, la porta del bagno troppo stretta, l'ascensore che non funziona, pregiudizi comuni e sguardi storti, la continua lotta per il sostegno: questi sono i problemi quotidiani che ostacolano davvero le persone con disabilità. "La vita delle persone con disabilità è senz'altro più dura ed ostacolata in confronto a quella delle persone senza disabilità. Gli ostacoli si incontrano nella quotidianità, al lavoro, a scuola, nel tempo libero, nella vita di tutti i giorni", dice il presidente della Federazione per il Sociale e la Sanità Wolfgang Obwexer.

Nel mondo, più di un miliardo di persone vive con varie disabilità. In Alto Adige circa un abitante su dieci ha una disabilità. La Giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata dalle Nazioni Unite nel 1992, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica per i bisogni ed i diritti delle persone disabili ogni anno il 3 dicembre. "Sebbene i diritti delle persone con disabilità siano garantiti da buone leggi, nell' attuazione pratica rimangono spesso dei problemi", afferma Obwexer: "In effetti mancano i posti per l'infanzia, le strutture residenziali e c'è carenza di personale. Infatti è fin troppo facile dimenticare che esiste una convenzione delle Nazioni Unite che afferma che le persone con disabilità hanno il diritto di vivere nella società con le stesse possibilità e scelte delle persone normodotate".



