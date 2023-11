Pechlaner commissaria dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige

E' Irene Pechlaner la nuova commissaria dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Lo ha deciso la Giunta provinciale che si è riunita nel pomeriggio in seduta straordinaria. Pechlaner rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale o della nuova direttrice generale da parte della futura Giunta, ovvero "fino a metà gennaio, al massimo fino a febbraio", ha detto il presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher. "Questa nomina si è resa necessaria dopo la sentenza del Tar di Bolzano che ha dichiarato illegittimo il prolungamento dell'incarico di Florian Zerzer", ha aggiunto Kompatscher.

Kompatscher ha ringraziato il direttore generale uscente Florian Zerzer e i suoi collaboratori "per il lavoro che hanno portato avanti con grande responsabilità in tempi così difficili".

Pechlander, proposta da Kompatscher, è stata scelta di una rosa di quattro persone che avevano i requisiti necessari per l'incarico, ovvero l'iscrizione all'albo nazionale dei dirigenti sanitari e l'appartenenza al gruppo linguistico tedesco. A favore di Pechlaner hanno giocato la sua grande esperienza sul campo e la conoscenza delle tematiche attuali, con le quali dovrà confrontarsi in un lasso di tempo breve.

Pechlaner da parte sua ha detto di accettare l'incarico "con grande umiltà e senso di responsabilità. Sono nel settore dal 1991 e spero di riuscire a traghettare l'azienda verso il nuovo direttore o la nuova direttrice generale".

Il comprensorio sanitario di Bolzano, finora sotto la guida di Pechlaner, ora sarà sotto la responsabilità di Luca Armanaschi.



