Censimento linguistico in Alto Adige, da lunedì 4 dicembre

All'insegna del motto "Tu conti", lunedì prossimo, 4 dicembre 2023, alle ore 9, inizierà il censimento linguistico in Alto Adige. Agli altoatesini verrà chiesto di indicare il proprio gruppo linguistico - tedesco, italiano o ladino - cioè di dichiarare o la propria appartenenza o aggregazione. Da questo viene determinata la composizione percentuale dei tre gruppi linguistici dell'Alto Adige, a livello provinciale e comunale.

"Il censimento dei gruppi linguistici è ancorato allo Statuto di Autonomia e costituisce la base della nostra Autonomia", così il governatore Arno Kompatscher nel corso dell'odierna conferenza stampa. "Il risultato costituisce la base per molti aspetti della convivenza e della tutela delle minoranze in Alto Adige: ad esempio per la distribuzione degli incarichi nella Pubblica amministrazione tra i gruppi linguistici tedesco, italiano o ladino, per la distribuzione dei contributi provinciali e per la rappresentanza dei gruppi linguistici negli organi collegiali della Provincia", ha aggiunto Kompatscher.

In precedenza, il conteggio dei gruppi linguistici veniva effettuato insieme al censimento ogni dieci anni. Ciò è avvenuto l'ultima volta nel 2011, quando il 69,4% degli altoatesini si è dichiarato appartenente al gruppo linguistico tedesco, il 26,1% al gruppo linguistico italiano e il 4,5% al ;;gruppo linguistico ladino. Poiché dal 2018 il censimento viene effettuato come censimento continuo, il censimento dei gruppi linguistici ha dovuto essere scorporato e per la prima volta avviene separatamente dal censimento vero e proprio.

Un'altra novità è che nella prima fase il conteggio dei gruppi linguistici verrà effettuato per la prima volta online.

La fase di rilevazione digitale va dal 4 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024. Chi non ha partecipato online verrà contattato tra il 1° aprile e il 30 giugno 2024 per compilare la dichiarazione cartacea. L'accesso avviene tramite SPID, carta d'identità elettronica o carta servizi. Partecipano tutti coloro che avevano la cittadinanza italiana e risiedevano in Alto Adige al 30 settembre 2023. I minori di 18 anni presentano la dichiarazione con l'aiuto dei genitori o di chi ne fa le veci.





