Presentato il Calendesercito 2024, 'Per l'Italia sempre'

Si è tenuta stamani a Trento, presso le Gallerie espositive di Piedicastello a Trento, la presentazione del Calendesercito 2024, dal titolo "Per l'Italia sempre!". Il CalendEsercito 2024 - sottolinea una nota del Comando truppe alpine - vuole ricordare i fatti d'arme della II Guerra Mondiale per rendere omaggio agli uomini che vi presero parte consapevoli di servire la Patria, sia prima sia dopo l'8 settembre 1943, onorando il Giuramento prestato. Sono stati pertanto selezionati alcuni Ufficiali, Sottufficiali e Soldati, insigniti della Medaglia d'Oro al Valor Militare per atti eroici compiuti dopo l'armistizio e che si sono particolarmente distinti anche nel periodo precedente.

La presentazione dell'opera editoriale, alla presenza delle massime autorità locali unitamente ad alcune scolaresche, è stata presieduta dal colonnello Riccardo Cristoni del Comando Truppe Alpine ed è stata impreziosita dall'intervento dello storico Professor Giuseppe Ferrandi, Direttore Generale della Fondazione Museo storico del Trentino.

Sarà possibile acquistare il CalendEsercito 2024, licenziato da Difesa Servizi, la partecipata del Ministero della Difesa, presso i 250 punti vendita di Giunti Editore. La ventisettesima edizione del calendario dell'Esercito, realizzata grazie alla collaborazione con i partner istituzionali Leonardo S.p.A., IDV (Iveco Defence Vehicles) e Beretta, contribuirà a sostenere l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite. L'Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei Militari di Truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.



