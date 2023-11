A consigliera Zanetti delega su regolamento e Circoscrizioni

Il sindaco Franco Ianeselli ha presentato oggi, nel salone di rappresentanza di Palazzo Geremia, la nuova delega consigliare attribuita alla consigliera comunale Silvia Zanetti: "Abbiamo la necessità di modificare, semplificare, attualizzare il regolamento delle circoscrizioni per renderle più snelle ed efficienti, meno consigli comunali in miniatura, più libere dal peso della burocrazia - ha dichiarato il sindaco - In quanto avvocato, Silvia Zanetti ha la competenza necessaria e anche la capacità di cercare un consenso più largo possibile all'interno del Consiglio comunale oltre che tra i presidenti di circoscrizione. Nella delega c'è anche un riferimento alla sicurezza di prossimità e quindi ai gruppi di controllo di vicinato: affinarne la definizione dal punto di vista regolamentare è importante anche per promuoverne l'attività".

La delega attribuita alla consigliera comunale Silvia Zanetti - precisa una nota - riguarda in particolare le "modifiche regolamentari e normative" funzionali a "valorizzare il ruolo delle circoscrizioni quali presidio di comunità anche con riferimento allo sviluppo della sicurezza di prossimità". Ad oggi le funzioni e le attività delle Circoscrizioni sono definite e disciplinate dal Regolamento del decentramento, dal Regolamento sui criteri e modalità per l'erogazione di contributi ed altri benefici da parte delle Circoscrizioni e dal Regolamento per l'utilizzo temporaneo delle sale e degli spazi circoscrizionali.

Una delle prime attività della consigliera delegata - sottolinea ancora la nota - sarà l'incontro con i presidenti di Circoscrizione, con i quali sarà condiviso il ripensamento del ruolo e gli scenari futuri degli organismi di decentramento e partecipazione.



