"Al cantiere del Waltherpark i lavori proseguono senza alcun problema. Vengono infatti gestiti direttamente e autonomamente in Italia". Lo chiarisce all'ANSA Heinz Peter Hager (Signa Italia) in riferimento al mega cantiere della Signa nel capoluogo altoatesino. Il commercialista tranquillizza ribadendo che il progetto è al sicuro da eventuali rivendicazioni per quanto riguarda la situazione finanziaria di René Benko e della Signa a livello internazionale.



