Controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia Rovereto

Il Comando Compagnia Carabinieri di Rovereto nel corso della giornata del 23 novembre 2023 ha eseguito una mirata serie di controlli nell'ambito del territorio della città della Quercia.

In particolare - comunica una nota dell'Arma - in prossimità del weekend e atteso l'intensificarsi del turismo stagionale legato ai cd. "mercatini di Natale", si è voluta porre in essere una mirata azione di controllo del territorio. Oltre a sviluppare un servizio di carattere preventivo e repressivo, il dispositivo si è altresì prefissato l'obiettivo di restituire alla città della Quercia un maggior senso di sicurezza tra la cittadinanza.

Un assetto composto da 9 equipaggi della Comando Compagnia di Rovereto, del NOR - Aliquota Radiomobile e Operativa e del Comando Provinciale di Trento e con l'ausilio del Nucleo Cinofili del Comando della Polizia Locale di Trento con il cane Boty ha svolto specifici posti di controlli e vigilanza dinamica nell'ambito del territorio, finalizzati ad individuare e rintracciare soggetti d'interesse operativo.

Nello specifico sono stati effettuati posti di controllo presso le principali arterie della città e sono stati passati al setaccio i principali parchi e giardini pubblici, numerose sale scommesse, nonché il complesso commerciale denominato "Urban City".

L'operazione ha portato all'identificazione di 166 persone e al controllo di 64 autovetture, alla denuncia in stato di libertà di 5 persone di cui due cittadini originari della Tunisia per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti ed alla segnalazione amministrativa per il consumo di 6 soggetti con il sequestro di circa 55 grammi di cannabis e 6 grammi circa di cocaina.

Nei pressi di un parco in città sono stati trovati 3 cittadini extracomunitari clandestini senza fissa dimora, che sono stati accompagnati in ufficio per accertamenti e segnalati per violazione della legge sull'immigrazione. Inoltre i militari dell'Arma hanno elevato 15 sanzioni amministrative, di cui 8 per violazione del codice della strada con il ritiro di 3 patenti di guida ed 1 carta di circolazione, nonché 3 contravvenzioni per ubriachezza.



