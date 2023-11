Com'eri vestita? Mostra contro la violenza sulle donne a Bolzano

Sono 35 le classi delle scuole superiori altoatesine che hanno aderito al progetto "Insieme contro la violenza di genere" e molte di queste hanno voluto partecipare attivamente alla preparazione e realizzazione della mostra "What were you wearing - Com'eri vestita", un allestimento diffuso in diversi luoghi della città di Bolzano che sensibilizza il pubblico sul tema della violenza sulle donne partendo da una domanda ricorrente posta a chi subisce molestie o violenza sessuale, ovvero: "Come eri vestita?".

Una domanda che sottende importanti stereotipi sessisti e pesanti implicazioni di impatto negativo sulla donna che ha subito violenza, poiché presuppone l'idea che la vittima avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indossato abiti meno provocanti.



