Camera di commercio intende uscire dall'Idm

In relazione all'articolo apparso oggi 24 novembre sulla stampa locale relativo all'Idm, la Camera di commercio di Bolzano dichiara di voler cedere la propria partecipazione detenuta nell'Idm. "La decisione non è riconducibile a motivi finanziari, ma a una serie di altre cause. L'intenzione era già stata comunicata giovedì 16 novembre 2023 dal Presidente della Camera di commercio Michl Ebner e dal Segretario generale della Camera di commercio Alfred Aberer al Presidente della Provincia Arno Kompatscher e all'Assessore provinciale Philipp Achammer, mentre non era presente l'Assessore provinciale Arnold Schuler, assente giustificato.

Sul tema si è svolto un colloquio obiettivo in cui si è deciso di concordare in seguito gli ulteriori dettagli", si legge nella nota.



