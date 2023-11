Allagamento in un'ala del nuovo ospedale di Bolzano

Un allagamento si è verificato questo pomeriggio intorno alle 15.30 in un'ala del nuovo ospedale di Bolzano. Secondo le prime informazioni - riferiscono i vigili del fuoco - un tubo dell'acqua è stato danneggiato durante i lavori. Di conseguenza, grandi quantità d'acqua sono state in grado di fuoriuscire senza ostacoli, che successivamente ha allagato diverse stanze. Sono interessate le aree su due piani uno sopra l'altro. I vigili del fuoco di Bolzano sono attualmente sul posto con diverse squadre per rimuovere l'acqua fuoriuscita con l'ausilio di pompe e aspiratori d'acqua. I reparti di degenza non sono interessati dall'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA