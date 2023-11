Rientrato allarme a palazzo Widmann

Si è concluso poco prima delle 19 l'intervento dei vigili del fuoco questa sera a palazzo Widmann, la sede della giunta provinciale di Bolzano. Verso le 17.30 era scattato l'allarme antiincendio e, come prevede il protocollo per questi casi, sul posto è giunta un'intera squadra del corpo permanente dei vigili del fuoco, con autoscala e autobotte. Si avvertiva anche un lieve odore di bruciato al quarto piano, ma non è stato individuato nessun focolaio. Il personale ha dovuto lasciare il palazzo per la durate dell'intervento.

"In seguito ad un allarme fumo scattato per una lampada in cortocircuito, abbiamo controllato tutti gli impianti tecnici del Palazzo provinciale 1 in termini di protezione antincendio", ha spiegato Giuseppe Felis, responsabile operativo dei Vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA