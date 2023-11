Moser, 'Black Friday un'arma a doppio taglio'

"Le giornate promozionali legate a una festività (il Giorno del ringraziamento) che in Alto Adige nemmeno esiste, come il Black Friday, sono controverse e dividono l'opinione pubblica", come ricorda l'Unione commercio turismo servizi Alto Adige. "Dopo una buona stagione estiva, gli ultimi due mesi, almeno dal punto di vista del commercio, non sono stati del tutto soddisfacenti, piuttosto ondivaghi", afferma il presidente dell'Unione Philipp Moser sintetizzando l'attuale atmosfera tra gli operatori del settore.

"Sebbene siano certamente d'impulso agli acquisti, la domanda che si pone il commercio è: a che prezzo? Soprattutto in un periodo di forte aumento dei costi e di conseguente calo dei margini, non bisogna sottovalutare il danno collaterale causato da troppi giorni di promozione", aggiunge Moser.

A fronte della possibilità di generare fatturato a breve termine in un mese normalmente tranquillo come novembre, si va a creare un danno complessivo alla creazione di valore aggiunto, perché il periodo degli acquisti natalizi si trova costretto a cominciare con significative riduzioni dei prezzi. E, inoltre, per almeno una settimana prima della giornata di sconti, gli affari ristagnano, perché i consumatori aspettano quella data precisa per effettuare i propri acquisti.

"Con la sempre crescente notorietà conquistata da queste giornate promozionali, e con la grande pressione a livello promozionale esercitata nei giorni precedenti, è però difficile, per il commercio al dettaglio locale, fare del tutto a meno del Black Friday", ammette il presidente dell'Unione Philipp Moser.

Per il commercio locale si tratta quindi di un'arma a doppio taglio.



