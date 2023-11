Il Mercatino a Bolzano ricorda le donne vittime di violenza

E' stato inaugurato, in piazza Walther a Bolzano il 32/o Mercatino di Natale. La statua del menestrello Walther von der Vogelweide, al centro della piazza, è stata illuminata di rosso per ricordare le donne vittime di violenza.

Oltre alla piazza principale dove sono allestiti ben 65 chalet in legno e al "Parco di Natale" (parco Alcide Berloffa) che ospita altri 32 stand, il mercatino tocca altri luoghi della città, come il vicino cortile di Palais Campofranco con il suo gigantesco Ginkgo biloba e le piazzette tra le case medievali del centro storico (piazza del Grano e del Municipio) con un calendario ricco di eventi. Oltre ad un vasto programma musicale, ci sono tanti appuntamenti artistici e culturali.





