Spinelli sulla giunta, 'obiettivo è definire ciò che è sospeso'

"L'obiettivo è cercare di definire nel più breve tempo possibile tutto quello che è rimasto sospeso, se vogliamo considerarlo sospeso". Lo ha detto all'ANSA il vicepresidente della Provincia di Trento Achille Spinelli (Lista Fugatti presidente) parlando della composizione della giunta provinciale di Trento, a margine della presentazione dei risultati del protocollo "Sicurezza vera".

"Il presidente decide dei ruoli. Non ho nessun avvertimento né sensazione", ha aggiunto Spinelli in merito alla richiesta di Fratelli d'Italia di assegnare la vicepresidenza, ruolo che attualmente ricopre, a Francesca Gerosa, come era stato stabilito in fase pre-elettorale.

"Il presidente - ha concluso - sta proseguendo i suoi incontri e le sue relazioni con le varie parti di maggioranza e la definizione completa della situazione per arrivare alla giunta. Venerdì avremo la prima aula, ma sarà su un altro argomento, perché si parlerà di aula e di cariche relative al Consiglio provinciale".



