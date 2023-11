Droga per 100.000 euro, un arresto in Valle Aurina

I carabinieri del reparto operativo della compagnia di Brunico, nell'ambito di indagini per la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti condotte con i militari delle stazioni di Brunico e Cadipietra, hanno arrestato in Valle Aurina una persona per il possesso di 780 grammi di cocaina, già suddivisi in quindici confezioni pronte per essere cedute, e due panetti di hashish di 200 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Secondo le analisi del laboratorio di Laives, dalla droga sequestrata si sarebbero potute ricavate più di 5.500 dosi - in dettaglio 3.706 di cocaina e 1.871 di hashish - che avrebbero fruttato alla vendita circa 100.000 euro Si tratta di uno tra i più ingenti sequestri di sostanze stupefacenti ad opera dei carabinieri della compagnia di Brunico, L'arresto è stato convalidato ed è stata emessa la misura cautelare della custodia in carcere.



