Due incidenti stradali nella scorsa notte a Bolzano

Notte di lavoro a Bolzano per i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per due spettacolari incidenti stradali, fortunatamente senza feriti gravi. Verso mezzanotte un'autovettura, che stava percorrendo via San Maurizio, ha prima urtato un muro e poi si è scontrata con un'altra macchina che stava arrivando dalla direzione opposta.

Sull'arginale, verso le 5 del mattino, una Bmw è invece andata a sbattere contro gli spartitraffico. In entrambi gli incidenti i danni alle vetture sono stati ingenti.



