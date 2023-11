Weber (Ppe), il livello di protezione del lupo va abbassato

"Il livello di tutela del lupo non è più adeguato e va abbassato". Lo ha detto il presidente del Ppe Manfred Weber in una conferenza stampa della Svp. "Dobbiamo agire velocemente - ha aggiunto in videocollegamento - e parlare anche della compensazione di eventuali danni. I grandi predatori sono un tema principale e l'Alto Adige e il Trentino possono contare sul sostegno del Ppe".

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha detto che "la popolazione delle zone rurali si sente abbandonata. Un intervento dell'Ue ridarebbe fiducia e eviterebbe che la gente si rivolga ai populisti". L'eurodeputato Svp Herbert Dorfmann si è detto soddisfatto che l'assemblea del Ppe abbia votato quasi all'unanimità una risoluzione che chiede interventi tempestivi ancora in questa legislatura dell'Europarlamento. "In Trentino - ha aggiunto il presidente del Patt Franco Panizza - la situazione è ancora più grave per la presenza dell'orso e la recente disgrazia che ha visto come vittima un giovane". Sono circa 19 mila i lupi nel territorio dell'Unione europea. L'Alto Adige nei mesi scorsi ha approvato un'apposita legge provinciale e Kompatscher ha firmato due decreti di abbattimento che però sono poi stati impugnati e per il momento sospesi, ha ricordato il segretario Svp Philipp Achammer.



