Prorogata la presidenza della Confindustria Trentino Alto Adige

Fausto Manzana sarà presidente della Confindustria regionale Trentino Alto Adige fino alla scadenza del suo mandato in Confindustria Trento. Così - comunica una nota di Confindustria - ha deliberato il Consiglio regionale nel corso dell'ultima riunione. Il prolungamento del mandato di Manzana avviene in coerenza con il meccanismo automatico previsto a livello nazionale, in base al quale si era data alle Associazioni la possibilità di un prolungamento biennale per i vertici di Associazioni e Confindustrie regionali, senza necessità di effettuare interventi di modifica statutaria, in particolare in dipendenza della crisi pandemica.

Confindustria Trento - si legge ancora nella nota - si è impegnata a riconoscere ad Assoimprenditori Alto Adige la Presidenza di Confindustria regionale Trentino Alto Adige per un periodo temporale analogo a quello ricoperto dal presidente Fausto Manzana in deroga.



