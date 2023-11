In Alto Adige il Pd chiede una giunta europeista

"Il Pd in Alto Adige punta ad una giunta di forze europeiste". Lo ha detto il segretario provinciale Carlo Bettio dopo il primo giro di consultazioni con la Svp per la formazione della nuova giunta provinciale.

"Abbiamo parlato - ha proseguito - delle nostre priorità, che sono la sanità, la scuola e la casa, ovvero i temi che hanno caratterizzato anche la nostra campagna elettorale".

"Si è anche parlato - così Bettio - della valorizzazione dell'autonomia nella cornice europea, è infatti questo l'orizzonte dell'Alto Adige Sudtirolo". Interpellato dai cronisti sulla richiesta del centro destra di un secondo assessore di lingua italiana, il segretario provinciale ha ribadito che "il Pd ha battuto sul tasto del programma e non dell'organigramma perché ai cittadini interessa se esiste un piano casa e se esiste un piano per garantire la presenza di medici negli ospedali e negli ambulatori. L'interpretazione della norma spetterà ai costituzionalisti", così Bettio. In merito alle elezioni europee della prossima primavera il rappresentante del Pd ha ricordato che "noi siamo, nell'ambito delle forze democratiche socialiste, alleati del gruppo del Ppe nel quale siede il rappresentante della Svp, nel quadro di chi garantisce l'impegno per l'Unione europea, in contrasto con quelle forze che vogliono affossarla".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA