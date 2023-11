Sci: presentata 40/a edizione slalom di Coppa Europa a Obereggen

E' giunta alla 40esima edizione (1983-2023) la Coppa Europa di Obereggen cuore altoatesino a 20 minuti da Bolzano del comprensorio dello Ski Center Latemar, che aprirà la stagione invernale venerdì 24 novembre in notturna (ore 19), primo comprensorio del Dolomiti Superski. Lo slalom di Obereggen, il più antico del circuito internazionale della Coppa Europa, è stato presentato in una splendida giornata autunnale a Castel Mareccio di Bolzano. Lo slalom si svolgerà martedì 19 dicembre (prima manche ore 10, seconda ore 13), per il settimo anno consecutivo sulla pista Maierl.

Durante la presentazione sono state conferite targhe di riconoscimento ad Alois Braun, Siegfried Gallmetzer, Luciano Pezzin, Siegfried Pichler, Peppi Staffler, fondatori della Coppa Europa col compianto Bruno Fusmini, nonché ad Anton Herbst, Josef Pichler, Karl Pichler, Harald Anegg, Martina Hofer, Maurizio Odorizzi, Marco Zendron, Paolo Guerra, Josef Gummerer per il costante impegno nell'organizzazione della competizione internazionale. Presente, tra gli altri, Alex Giorgi, secondo nel Super G sulla storica pista Oberholz, prima edizione della Coppa Europa nell'allora 1983 alle spalle di Egon Hirt (Repubblica Federale di Germania). Roberto Grigis in slalom fu il primo italiano a vincere ad Obereggen nel 1988. In questa competizione hanno gareggiato sciatori che sarebbero diventati fuoriclasse in Coppa del Mondo. Quattro nomi su tutti: Alberto Tomba terzo nel Super G nel 1986, Marcel Hirscher terzo nello slalom del 2007; Giuliano Razzoli, vincitore in slalom nel 2009, sei settimane si laureò campione olimpico sulle nevi canadesi di Vancouver sempre in slalom. «Le nevicate della prima parte di novembre consentiranno l'apertura della stagione invernale venerdì 24 novembre in notturna, quindi i nostri collaboratori sapranno come ogni edizione preparare la pista per il gran giorno, martedì 19 dicembre» ha spiegato Siegfried Pichler, presidente della società impianti Obereggen Latemar Spa alla presenza, tra gli altri, dell'ex olimpionico dei tuffi Giorgio Cagnotto, il sindaco di Nova Ponente Bernard Daum, il presidente della Fisi Comitato Alto Adige Markus Ortler, l'assessore allo Sport del Comune di Bolzano Juri Andriollo.



