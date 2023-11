Un arresto per 700 grammi di cocaina ad Appiano

La Gdf ha arrestato ad Appiano un cittadino albanese incensurato, mentre sabato notte prelevava 700 grammi di cocaina da un nascondiglio nel muro di un terreno agricolo. La droga avrebbe fruttato oltre 70 mila euro.

Nelle scorse settimane, infatti, alcuni cittadini avevano segnalato gli strani movimenti che, soprattutto a tarda notte, interessavano quel luogo. Macchine di grossa cilindrata che giungevano sul posto e vi sostavano per pochi attimi, per poi allontanarsi a forte velocità in direzione del centro di Appiano, piuttosto che verso la Mebo.

Una ricerca più approfondita dei militari ha rivelato, poi, come il muro non fosse utilizzato solo come "deposito" della droga, ma anche come una vera e propria "cassaforte a cielo aperto": a pochi metri dal primo anfratto, le Fiamme Gialle ne hanno trovato un secondo, all'interno del quale vi erano tre ulteriori pacchi che, tuttavia, non contenevano cocaina, ma ben 57 mila euro in contanti, imballati in modo da resistere ad eventuali piogge. La perquisizione domiciliare ha confermato le responsabilità del cittadino albanese, circostanziandole ulteriormente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA