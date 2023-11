A Rovereto la nona edizione del Festivalmeteorologia

Torna il Festivalmeteorologia, nona edizione, che animerà la città di Rovereto, in provincia di Trento, dal 16 al 18 novembre 2023. L'appuntamento, promosso dall'Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia (Aisam), dall'Università di Trento, dal Comune di Rovereto e dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, pone quest'anno l'attenzione su tre dimensioni essenziali in meteorologia: la comunicazione, la formazione e la professione.

Con un claim 'Tempo al tempo' che non significa attendere che gli eventi si sviluppino secondo il tempo che è loro necessario, bensì un'esortazione a prendersi del tempo per ampliare, approfondire e consolidare il proprio bagaglio di conoscenze sia in campo scientifico che comunicativo. Insomma, una chiamata rivolta a scienziati, studiosi e semplici cittadini a diventare protagonisti nella promozione di azioni concrete di sviluppo sostenibile per non subire passivamente gli eventi.

"La domanda di conoscenza sul meteo e sul clima è decisamente in forte aumento - spiega il responsabile scientifico del Festival, Dino Zardi, professore ordinario di Fisica dell'Atmosfera all'Università di Trento e Presidente Aisam. - I canali e gli strumenti per comunicare si moltiplicano e si rinnovano continuamente. Quali risposte siamo in grado di dare oggi?". L'apertura ufficiale del Festival si terrà venerdì 17 novembre alle 14.30 al Palazzetto dello sport di Rovereto alla presenza delle autorità. Inizieranno poi le diverse sessioni del Festival con gli interventi di relatori e relatrici provenienti dai più diversi ambiti scientifici.



