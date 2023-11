Istituite corse speciali per gli studenti della valle di Ledro

Sono state istituite alcune corse speciali per permettere agli studenti della valle di Ledro di raggiungere Riva del Garda, in seguito all'interruzione della galleria Dom, dove è in corso un intervento di manutenzione straordinaria per ripristinare la volta danneggiata dal maltempo. Lo comunica la Provincia di Trento, specificando come il ritardo nella ripartenza di uno scuolabus (che si è tradotto in un ritardo di 30 minuti per gli studenti) sono legati alla presenza di un presidio di sicurezza.

"Non si tratta quindi equivoci o mancate comunicazioni, quanto della necessità di perfezionare le procedure, e conseguenti responsabilità, in capo ai soggetti tenuti a conciliare l'interruzione delle attività di cantiere (compresa la sicurezza degli operai), con il transito dei mezzi esclusi dall'ordinanza di chiusura del 6 novembre", spiega al riguardo la Provincia.

Per definire il protocollo di intervento, si è tenuta una riunione presenti i dirigenti generali del Dipartimento protezione civile, Raffaele De Col, del Dipartimento infrastrutture, Luciano Martorano, del Dipartimento territorio e trasporti, Roberto Andreatta, con il sindaco di Ledro, Renato Girardi, e l'assessore di Riva del Garda, Luca Grazioli, assieme all'ispettore dei vigili del fuoco del distretto di Riva, Lorenzo Righi. Nel corso della riunione si è chiarito che il trasporto pubblico locale è escluso dal divieto di transito.

Nella mattinata di domani e di sabato, il presidio di sicurezza sarà affidato al corpo dei vigili volontari di Molina, mentre nella fascia dei rientri (dal pomeriggio di oggi a tutto domani e sabato) l'attività di presidio sarà del corpo di Polizia intercomunale.



