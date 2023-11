Sit-in no vax davanti alla Corte d'appello a Bolzano, dove si svolge l'udienza d'appello per nove dipendenti della sanità che erano stati sospesi. Il loro ricorso contro la sospensione era stato respinto dal giudice del lavoro in primo grado. Il personale sanitario è difeso dall'avvocata nonché neoconsigliera provinciale di Vita, Renate Holzeisen. Al sit-in è presente anche il consigliere provinciale Jürgen Wirth Anderlan che con il suo movimento JWA ha ottenuto due seggi in Consiglio provinciale alle elezioni del 22 ottobre scorso.





