Rassegna Piwi, 110 vini in gara alla Fondazione Mach

Sono 110 i vini resistenti in gara per la 3/a edizione della rassegna "Piwi", organizzata dalla Fondazione Edmund Mach (Fem). La valutazione delle etichette si svolgerà tra mercoledì 8 e giovedì 9 novembre.

La manifestazione - ricorda la Fem in una nota - è dedicata ai vini che sono stati prodotti per almeno il 95% con uve provenienti dalla varietà "Piwi (PilzWiderstandsfahig), che è resistente alle principali malattie fungine che attaccano le viti.

Sei le categorie al vaglio di una commissione composta da 30 persone tra enologi, enotecnici, giornalisti, sommelier e ricercatori: rossi, bianchi, orange, metodo classico, frizzanti e passiti. La cerimonia di premiazione è in programma per venerdì 1/o dicembre, nell'ambito di un seminario scientifico in cui interverranno anche il professor Reinhard Töpfer, direttore del Julius Kühn Institut di Geilweilerhof, e il professore di enologia all'Università di Bordeaux Philippe Darriet, che è anche direttore dell'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin di Bordeaux.



