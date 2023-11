Il Festival del cinema italiano torna a Innsbruck

Il cinema italiano torna a Innsbruck, in Austria, con la settima edizione del festival promosso dall'Istituto italiano "Dante Alighieri" del capoluogo tirolese con la collaborazione, tra gli altri, dell'Ambasciata d'Italia a Vienna.

A comporre il cartellone dei film in programma, dal 12 al 14 novembre, vi sono quattro pellicole italiane, che verranno proiettate al Metropol Kino. "Questo evento ci permette di portare il grande cinema italiano in una regione che ama molto l'Italia, rafforzando così il legame che unisce questi due territori", afferma Piero Salituri, presidente dell'Istituto Italiano Dante Alighieri.

I quattro film proposti nell'ambito del Festival sono uniti da un filo conduttore, ovvero le varie sfumature di una relazione, affrontando le varie tipologie di questo legame, permettendo di mostrare le numerose sfaccettature, dalle più comiche, romantiche alle più drammatiche, delle relazioni. Le pellicole scelte per questa edizione sono: "Corro da te", con Pierfrancesco Favino, "La Donna per me", con Alessandra Mastronardi, "Supereroi", con Jasmine Trinca, e "Quasi orfano", con Riccardo Scamarcio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA