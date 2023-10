Processo d'appello a Benno Neumair, nel pomeriggio la sentenza

È attesa per le 16 la sentenza della Corte d'assise d'appello di Bolzano, chiamata a confermare o meno la condanna all'ergastolo a Benno Neumair, 33 anni, per l'omicidio dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair.

Nell'udienza della mattina l'accusa e la difesa hanno rinunciato alle repliche. La corte si è quindi riunita in camera di consiglio.

Nel corso del processo, la difesa ha chiesto la non imputabilità del 33enne o il riconoscimento della seminfermità previa esclusione dell'aggravante della premeditazione e la riqualificazione del reato di distruzione di cadavere in occultamento. L'accusa ha invece chiesto di confermare la sentenza di primo grado dello scorso 19 novembre.



