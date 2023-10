Tir contro guardrail in autostrada a Bressanone, 2 feriti

E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale, avvenuto la scorsa notte sulla corsia nord dell'A22 a Bressanone. Probabilmente a causa del manto stradale bagnato un tir è finito contro il guardrail. Il camionista è stato ricoverato a Bolzano con ferite serie, mentre un'altra persona che viaggiava con lui ha riportato solo ferite leggere.

I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare le due persone e per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente.



