Milano-Cortina: Simico, 'bene sopralluogo ad Anterselva'

"È positivo l'esito del sopralluogo realizzato dalla direzione monitoraggio interventi della Società infrastrutture Milano Cortina (Simico) presso i cantieri, aperti a luglio, a Rasun Anterselva (Bolzano), in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026". In particolare, riferisce la società, il sopralluogo tecnico ha riguardato lo stato di avanzamento dei lavori connessi all'Arena Alto Adige (Südtirol Arena).

Insieme ai tecnici di Simico erano presenti al sopralluogo collaudatori, la direzione dei lavori, il responsabile unico di progetto, oltre a rappresentanti della Provincia di Bolzano e del Comune di Rasun Anterselva. "Gli interventi allo stadio del biathlon, così come il nuovo impianto di innevamento e gli altri lavori suddivisi in lotti funzionali, sono finalizzati alla messa in opera e completa preparazione della venue di gara di Anterselva, così come previsto dal Piano complessivo delle opere olimpiche approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2023", conclude Simico.



