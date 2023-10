Elisoccorso Pelikan 2 torna a Bressanone

Dopo la sua permanenza temporanea presso l'Aeroporto militare di Dobbiaco, l'elicottero di soccorso Pelikan 2 inizierà il suo volo di ritorno a Bressanone domani poco prima delle 8.00, a condizione che la nebbia non ostacoli la visibilità. A Bressanone è stata infatti ristrutturata l'area di atterraggio vicino all'ospedale. I lavori si sono resi necessari a causa di infiltrazioni d'acqua.

Dal momento che l'Aeronautica militare disponeva di una struttura adeguata a Dobbiaco, l'elicottero è stato trasferito lì temporaneamente. In questo modo, il servizio di soccorso con il Pelikan 2 è stato svolto senza interruzioni anche durante i mesi estivi.

"Ci aspettavamo dai tre ai cinque mesi di lavoro, e siamo lieti di poter riportare il Pelikan 2 nella sua sede originaria di Bressanone nei tempi e nei modi promessi. Un ringraziamento particolare va all'Aeronautica militare Italiana e alla direzione dell'Aeroporto di Dobbiaco per averci messo temporaneamente a disposizione la base in Alta Pusteria", ha sottolineato il direttore di Dipartimento, Günther Burger.





