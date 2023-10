Verdi, 'Consiglio ha perso pluralità e si è spostato a destra'

"Il Consiglio provinciale ha perso pluralità e si è spostato verso destra", riassume così il risultato del voto in Alto Adige, la leader dei Verdi Brigitte Foppa che ha conquistato un raguardevole risultato personale con quasi 5.000 voti in più rispetto alla scorsa tornata elettorale.

"Se il governatore prende sul serio quel che ha detto sulla sostenibilità e sulla svolta climatica, noi siamo i suoi primi interlocutori e noi ci siamo", ha detto Foppa. "La Giunta uscente è stata severamente punita. Si vede che prostrarsi dinnanzi al partito di maggioranza non paga", ha ironizzato la leader dei Verdi, in allusione ai partiti di coalizione della Giunta uscente.

In merito alla interetnicità dei Verdi, Foppa ha sottolineato che "è per 120 voti che Zeno Oberkofler, candidato peraltro bilingue, ha sorpassato la candidata del gruppo etnico italiano dei Verdi, Sabine Giunta, pertanto, non si può dire che i Verdi non continuino ad essere interetnici. Dovremmo al nostro interno riequilibrare gli incarichi, ha detto, per rafforzare il discorso intertenico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA