Elezioni Alto Adige: Team K e Verdi, 'soddisfazione'

C'è una soddisfazione contenuta da parte del Team K che ha perso due seggi rispetto alle precedenti elezioni del 2018. "Alla fine uno spera sempre in qualcosa di più, il trend ci dava in crescita. Ci siamo fermati a 4 seggi, comunque siamo il secondo partito più votato in Provincia e questo è comunque un risultato rispettabilissimo, ci siamo affermati ad alti livelli e con questo si può lavorare" così il leader del Team K , Paul Köllensperger. "Noi in questi cinque anni ci siamo contraddistinti dall'essere il partito più forte dell'opposizione che controlla la Giunta, anche per bene. I nostri temi erano il caro visti, il costo delle case, gli stipendi, lo stop alla svendita delle nostre Dolomiti. Purtroppo questa campagna elettorale ha premiato molto di più chi parlava di criminalità e immigrazione, sono i temi notoriamente più delle destre", conclude Köllensperger. Soddisfazione anche in casa dei Verdi altoatesini che confermano i loro tre seggi in Consiglio provinciale. La leader Brigitte Foppa dice: "Sono molto contenta, 9 per cento, oltre 25.000 voti, è il miglior risultato della nostra storia in consiglio provinciale. Abbiamo una frazione consiliare molto giovane, di colpo sono la più vecchia e questo significa che il futuro dei verdi ora è segnato", così Foppa.



